Aid Caltanissetta, il 28 gennaio l’incontro “Ripartire dall’ascolto: informazione e dialogo sui DSA”

Caltanissetta – Prosegue l’impegno della sezione AID – Associazione Italiana Dislessia di Caltanissetta nel rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso iniziative di informazione, ascolto e confronto rivolte a famiglie, studenti e docenti che ogni giorno si confrontano con i Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

In questa prospettiva, la sezione promuove un incontro informativo gratuito aperto a tutta la comunità dal titolo “Ripartire dall’ascolto: informazione e dialogo sui DSA”, in programma mercoledì 28 gennaio alle 16.00 presso l’Aula magna della Scuola Solito-Romagnoli di Gela. L’appuntamento si propone come uno spazio di dialogo e condivisione, pensato per rispondere ai bisogni reali del territorio e rilanciare servizi e iniziative a supporto delle persone con DSA.

Durante l’incontro verrà presentato il rinnovo dello sportello di ascolto AID attivo presso la Scuola Solito-Romagnoli. Saranno illustrate le finalità del servizio, le modalità di accesso e i destinatari. Lo sportello sarà operativo a partire da martedì 3 febbraio, ogni martedì dalle 8.30 alle 10.30 e sarà rivolto a famiglie, insegnanti e alunni, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento qualificato per l’informazione e il supporto sui DSA.

L’incontro rappresenterà anche un’occasione di conoscenza reciproca tra soci, famiglie, docenti e studenti interessati, favorendo il confronto su bisogni, aspettative e proposte. Ampio spazio sarà dedicato al dialogo e alla condivisione di esperienze, nella convinzione che il lavoro di rete costituisca una risorsa fondamentale per costruire risposte efficaci e condivise.

L’appuntamento offrirà inoltre l’opportunità di raccontare più da vicino l’azione dell’Associazione Italiana Dislessia sul territorio di Caltanissetta, approfondendo il ruolo dello sportello di ascolto come strumento concreto di accompagnamento nella scuola e nella vita quotidiana delle persone con DSA.

Momenti come questo rappresentano un passaggio essenziale per costruire una rete di supporto stabile, accessibile e consapevole, in cui informazione e ascolto diventino risorse concrete. Per questo la partecipazione di soci, famiglie e amici della sezione è particolarmente significativa.

La partecipazione è gratuita e l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Info Cell. 392 3465138 (dal lunedì al venerdì, ore 10.30–12.30)

Email: caltanissetta@aiditalia.org