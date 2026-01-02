Acquaviva Platani, attività ludico – ricreative a conclusione periodo natalizio 2025 – 2026

ACQUAVIVA PLATANI – Nonostante le piccole dimensioni della comunità acquavivese, anche quando il periodo natalizio lentamente volge al termine, si respira ancora, atmosfera di comunità, tradizioni religiose e iniziative sociali, sempre organizzate con il coinvolgimento di associazioni e cittadini. Infatti, ancora due appuntamenti ludico-ricreativi sono in programma: il primo per domani sera, sabato 3 gennaio 2026, la notte bianca…. d’inverno . Un intrattenimento che si terrà alle 21,30 in Piazza Plado Mosca con Dj Set Filippo Fruscione, percussioni Carmelo Moscato con la partecipazione di Agata Sardo. Lunedì prossimo 5 gennaio, invece, con inizio alle 20,30 – presso il centro socio culturale è prevista una serata all’insegna di musica, cabaret e tombolata con ricchi premi a conclusione delle festività natalizie.