A Mussomeli inizia il periodo eucaristico con le Quarantore nelle dodici chiese

MUSSOMELI – Inizia. oggi in paese, (Domenica 4 gennaio) nella Cappella della Casa di Riposo “P. Calà” delle Suore Francescane del Signore, il periodo delle Quarantore che si concluderà il prossimo 17 febbraio. Sono dodici le chiese interessate: S. Francesco, Santuario Maria SS. Miracoli, Parrocchia Cristo Re, Monti, Trasfigurazione, Santa Maria, Maria SS. Del Carmelo, Sant’Enrico, Parrocchia San Giovanni, Collegio di Maria (Batìa), Chiesa Madre e S. Antonio Abate. Da sottolineare che, per i credenti, le Quarantore rappresentano un momento intenso di preghiera e adorazione eucaristica, profondamente sentito dalla comunità. Non sono solo una tradizione, ma un tempo in cui il paese si raccoglie attorno all’Eucaristia, riscoprendo il valore del silenzio e dell’incontro personale con Cristo. Questo periodo favorisce una fede vissuta insieme, capace di unire generazioni diverse e di trasformare la devozione in occasione di riflessione. In un mondo frenetico, le Quarantore restano un segno eloquente di spiritualità autentica e di identità comunitaria. Le celebrazioni eucaristiche comunitarie avranno i seguenti orari: ore 10 Messa di Esposizione; ore 16 Ora Santa comunitaria e alle 1830 Rosario Eucaristico, Canto dei Vespri ed Omelia.