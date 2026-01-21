A Gela scuole chiuse anche il 21 gennaio, incontro con il Coc e verifiche su strade, canali ed edifici scolastici

Si è concluso da poco l’incontro con la Prefettura di Caltanissetta e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile.La perturbazione meteorologica sta attraversando la costa gelese e, secondo le attuali previsioni, dovrebbe esaurirsi entro le prime ore della mattinata di domani.

Lo ha reso noto il sindaco Terenziano Di Stefano. Domani 21 gennaio 2026 alle ore 8:30 è previsto un incontro presso il COC (Centro Operativo Comunale) per procedere alle verifiche di strade, canali e scuole e per mettere in campo tutte le azioni necessarie, con l’obiettivo di ritornare gradualmente alla normalità dopo queste giornate.

Il sindaco, che ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri, ville comunali e mercato, oltre alla limitazione del transito sul lungomare.