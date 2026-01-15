Salute

A Gela la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del Liceo Classico “Eschilo”

Gio, 15/01/2026 - 23:40

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato a Gela ha incontrato gli studenti del Liceo Classico “Eschilo”. L’Ispettore Danilo Li Gambi del Distaccamento Polizia Stradale di Gela ha intrattenuto i ragazzi nell’aula magna dell’istituto affrontando le tematiche concernenti la sicurezza stradale: i fattori di rischio, le norme del Codice della Strada, le conseguenze legali e i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe.

Gli incontri sulla sicurezza stradale sono iniziative educative obbligatorie per legge, organizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sono finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza e a trasmettere le nozioni fondamentali per la circolazione stradale.

