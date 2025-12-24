Salute

Villalba. Il 30 dicembre Consiglio comunale su Irpef, lotti cimiteriali e variazioni di bilancio

Redazione 1

Mer, 24/12/2025 - 09:37

VILLALBA. E’ stato convocato il consiglio comunale per la giornata del 30 dicembre 2025 alle ore 19. Questo l’ordine del giorno:

NOMINA SCRUTATORI

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 – DECRETO LGS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ANNO 2025

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026

PRESA D’ATTO ASSEGNAZIONE DI LOTTI CIMITERIALI COMUNALI ALLE CONFRATERNITE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 3 – PNRR DENOMINATO “MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL’ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI

