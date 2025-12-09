Vallelunga. Servizio navetta per i cittadini che fruiscono di servizi di geromotricità e per studenti pendolari

VALLELUNGA. Dall’11 dicembre sarà attivo il servizio navetta per il trasporto dei cittadini che usufruiscono dei servizi di geromotricità e laboratori creativi, inseriti nell’ambito del progetto welfare di comunità. Le attività si svolgono nei giorni di lunedì e giovedì.

L’amministrazione comunale ha anche reso noto che, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 99 del 3.11.2025 è attivo il SERVIZIO NAVETTA dal centro cittadino alla stazione ferroviaria di Vallelunga Pratameno e viceversa a favore degli alunni pendolari frequentanti scuole secondarie di II grado site fuori dal territorio comunale.

A questi fini i diretti interessati riceveranno, a mezzo di comunicazione personale, indicazioni più dettagliate circa fermate ed orari. Si precisa che l’attivazione del predetto servizio viene considerato rientrante in quello di trasporto scolastico extraurbano per il quale questa Amministrazione ha sempre riconosciuto la gratuità, a mezzo del rimborso totale degli abbonamenti, in quanto strumentale all’esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per l’effetto, lo stesso sarà a carico dell’ente e gratuito per gli studenti interessati.