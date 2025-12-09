Vallelunga. Per il Comune percentuale di raccolta differenziata del 71,50% con un contributo di 39.690 euro

VALLELUNGA. La Regione Siciliana – con il DDG n. 1814 del 27/11/2025, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – ha approvato l’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi destinati agli enti virtuosi nella raccolta differenziata includendo anche il comune di Vallelunga Pratameno.

Il Comune ha registrato una percentuale di Raccolta differenziata al 71,50%. Il contributo che gli è stato assegnato dalla Regione è stato di 39.690,82 euro.

“Si tratta di un grande risultato che va oltre il pur importante contributo economico decretato dall’Assessorato regionale dell’Energia. È la dimostrazione dell’impegno quotidiano della nostra comunità. Ogni cittadino, ogni famiglia e ogni attività commerciale ha contribuito a raggiungere questo traguardo”, ha commentato l’amministrazione comunale.

Per l’amministrazione Montesano si tratta della conferma della bontà delle politiche ambientali adottate in questi anni, dell’efficienza del servizio e dell’alto senso civico mostrato dalla popolazione. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a investire nella sostenibilità e nella qualità del servizio.