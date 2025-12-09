Salute

Vallelunga. Completati i lavori di realizzazione di un ascensore esterno al palazzo comunale

Redazione 1

Mar, 09/12/2025 - 22:25

VALLELUNGA. Ancora un successo per l’amministrazione comunale targata Montesano. L’ Amministrazione comunale ha deciso di investire nella realizzazione di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche nel palazzo comunale, simbolo della comunità e dunque necessariamente accessibile a tutti.

“Abbiamo voluto rendere il Comune  più inclusivo, aperto e accogliente, rispondendo alle esigenze dell’ intera comunità. E’ la dimostrazione concreta di un impegno che vogliamo continuare a portare avanti, per costruire insieme un ambiente che non lasci indietro nessuno”, ha commentato l’amministrazione comunale.



Necrologi di Caltanissetta