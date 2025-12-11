Un sito multistrato per raccontare la Scala dei Turchi: il 13 dicembre la presentazione con visita guidata

REALMONTE. Sopra e sotto il mare, abbagliati dalla candida falesia o attenti ai danni all’ambiente. Non esiste un solo modo per “leggere” la Scala dei Turchi – la spiaggia italiana più popolare su Instagram – come non c’è un solo mezzo per proteggerla. Ma proprio pensando alla sua storia frastagliata, alle innumerevoli traversie e, non ultime, alle infinite possibilità di racconto del territorio, è stato sviluppato un progetto che ha come protagonista questa elegante “signora” a cui si deve rispetto. Dal benessere della Posidonia alle dune di sabbia, dalle formazioni a gradini alla storia del territorio, fino ai set cinematografici (“Malena” di Giuseppe Tornatore, “In guerra per amore” di Pif o il video “L’addio” dei ComaCose, senza contare gli innumerevoli spot pubblicitari); e ancora, i ritrovamenti della Villa Romana fino allo sfruttamento delle miniere di zolfo: ogni aspetto verrà srotolato e analizzato, con un linguaggio non accademico, con il supporto di foto, mappe interattive, narrazioni.

Sabato prossimo (13 dicembre) sarà lanciato il sito “Eco-culture della Scala dei Turchi”, parte del più ampio progetto “Sponde” inserito nel dossier di candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. “Sponde” curato dai professori Vetri Nathan e Teresa Fiore si è sviluppato in più capitoli complessi che hanno analizzato i flussi migratori e i rapporti con la terra d’origine; i materiali sono stati sviluppati dal punto di vista storico, artistico – è ancora in corso ad Agrigento fino al 31 dicembre la doppia mostra “Diritto di sangue/Rovescio di sangue” installazioni di Marina Sagona e Maria Rapicavoli – e, in questo caso, digitale.

Il sito di mappatura offrirà percorsi di visita alternativi dell’intera zona vista come un incantevole (ma complesso) ecosistema multistrato: attraverso una lettura multidisciplinare del luogo, attenta a botanica, biologia marina, geologia, gastronomia, cinema e letteratura, il sito invita a entrare in un mondo di storie umane e non, ben più complesso della località balneare. Con l’effetto sperato di far emergere un sentimento di protezione nei confronti di questo luogo tanto spettacolare quanto estremamente fragile.

Accessibile facilmente da smartphone non è un progetto finito, ma un sito aperto e “poroso”, in continuo movimento, che sarà arricchito ulteriormente con nuovi materiali (foto, interviste, testi) raccolti e realizzati anche nei prossimi mesi, e si ripropone di accogliere contributi futuri, a cui si spera possano collaborare anche i cittadini del territorio. Per il lancio del sito sulla Scala dei Turchi è stata organizzata una presentazione on site a Realmonte [evento gratuito con pranzo a sacco incluso, partecipazione già sold out]. Alle 10 l’illustrazione e lancio del sito (a cura dei professori Vetri Nathan in collegamento da UCLA e Teresa Fiore in presenza); alle 12 la visita alla Scala dei Turchi con il doppio racconto di Marcello Mira, guida naturalistica, e di Antonino Dinolfo, educatore ambientale.

Il sito è un progetto co-ideato e co-realizzato da Vetri Nathan (UCLA) e da Teresa Fiore (Montclair State University) con il supporto dell’assistente di ricerca Giacomo Frazzetta (UCLA) e con i contributi di professori e professoresse di UNIPA, guide ambientaliste, chef, residenti locali. SPONDE all’interno di Agrigento2025, con la co-sponsorizzazione dell’ Inserra Chair in Italian and Italian America Studies (Montclair State University), UCLA (University of California Los Angeles) e il Multispecies Futures Lab, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Agrigento Capitale, della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, e con l’ospitalità del Comune di Realmonte.