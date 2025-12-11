Tutto pronto per il TEDxCaltanissetta presso il teatro Regina Margherita venerdì 12 dicembre

CALTANISSETTA. Dietro ogni progetto capace di generare movimento, ispirazione e nuove prospettive ci sono persone che scelgono di mettersi in gioco. È proprio grazie a questo spirito che sta crescendo TEDxCaltanissetta, la prima edizione locale del format internazionale dedicato alla diffusione di idee di valore.

A guidare la macchina organizzativa c’è un gruppo affiatato di professionisti: Mariangela Galante, organizzatrice e visione strategica dell’evento; Luca Miccichè, co-organizzatore e punto di riferimento operativo; Francesco Riggi, IT manager e cuore tecnologico del team; Roberto Tirrito, creative director e responsabile dell’identità visiva; Anita Torino, digital specialist e voce del progetto sui canali online; Giulia Raimondi, project manager e coordinatrice dell’intero flusso organizzativo; Gabriele Altobelli, speaker coach di fama nazionale.

Non solo entusiasmo e spirito volontario, dunque, ma anche competenze solide e professionalità che rendono possibile la nascita di TEDxCaltanissetta. Attorno al gruppo centrale gravitano inoltre collaboratori, sostenitori, sponsor e cittadini che stanno contribuendo alla costruzione di un appuntamento importante per la città e per tutto il territorio.

L’evento prenderà vita venerdì 12 dicembre a partire dalle 9.30, nello storico Teatro Regina Margherita, con una giornata dedicata a riflessioni, incontri e nuove prospettive. Portare TEDx a Caltanissetta significa aprire uno spazio di dialogo e innovazione in un territorio ricco di storie e potenzialità.

Il TEDx Caltanissetta è pensato principalmente per le scuole: all’evento parteciperanno i loro rappresentanti e, grazie alle dirette trasmesse direttamente negli istituti, sarà possibile coinvolgere e raggiungere il maggior numero di studenti. L’obiettivo è creare un’occasione di ispirazione e crescita condivisa, rendendo i contenuti accessibili a tutti i ragazzi del territorio.

Gli speaker di questa edizione saranno 9 e tutti siciliani: Antonio Sedita, Calogero Piscopo, Diego Puzzangara, Ettore Rizzo, Fede Miceli, Federico Fiandaca, Lucia Arcarisi, Paolo Amico ed Elisa Chillura.

Presenta l’evento Donatello Polizzi.

Numerosi gli sponsor che hanno creduto nell’evento: DFL, Makrovision, Agenzia Generali Caltanissetta Rochester – Sicura Consulenze Assicurative, Promimpresa, CNA Caltanissetta, Punto Grafica, Sicilbanca, Apollo85, Radio Opportunity, SimplyBook, FastucUP, ProLoco, Amico Pane d’autore. L’evento è patrocinato dal Comune di Caltanissetta.

Dalle 15.30 fino alla sera: il FUORITEDx

Il pomeriggio si apre a un nuovo spazio di incontro e creatività. A partire dalle 15.30, e per tutta la serata, il centro storico si animerà con il FUORITEDx, un percorso parallelo dedicato alla socialità e alla scoperta culturale.

Il pubblico potrà visitare un ricco BookCorner, che ospiterà la presentazione di 10 libri, novità editoriali, mostre tematiche e momenti di confronto diretto con autori e protagonisti del mondo culturale.

Presenteranno:

Giuseppe Li Vigni – Cos’è successo domani

Antonio Sedita – Il segreto del corpo perfetto | Biohacking e nutrizione avanzata

Desirée Sfalanga – E se fosse per sempre

Mariangela Galante – Ma tu che lavoro fai? Storia di una partita iva ironica e divertita

Peppe Cascio – Vulkan | Dalle stalle alle stelle

Luca Miccichè – Oltre il tempo | Donne e uomini che hanno segnato l’identità di una città

Diego Brus – Intanto ti calmi

Maria Di Marco – Storia di una cicatrice

Marco Fasciana – La città che non si vuole | Caltanissetta e il paradosso dell’altrove

Alfonso D’Ambrosio – La scuola che sogniamo

Alla guida del BookCorner ci sarà la giornalista Marcella Sardo che modererà questa staffetta di presentazioni. La contaminazione artistica proseguirà anche presso il MusicCorner, un’esperienza che intreccia musica e arti visive: il live painting dell’artista internazionale Paolo Amico si alternerà alla performance dei Vai Mò Duo Acustico presso Palazzo Moncada dalle 19 in poi.

Un’estensione naturale del TEDx che porterà contenuti, arte e comunità oltre i confini del teatro, trasformando la città in un luogo di confronto e partecipazione condivisa.