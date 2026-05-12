Sicilia, La Vardera: “Norma su vittime di femminicidio finalmente completa”

”L’emendamento La Vardera finalmente è stato applicato nella sua interezza e non posso che esserne felice. Dopo la storica assunzione per le donne vittime di violenza tra le fila della regione ora arriva anche la seconda parte: gli orfani di femminicidio. Certo ci sono voluti due anni e ricordo ancora tutte le volte che lo Stato centrale ha provato ad impugnarla perché messo in ridicolo da una regione che è arrivata prima e con una norma storica.

Ma ci siamo riusciti e questo dimostra che le cose si possono cambiare anche da opposizione. Fa però ridere come l’assessore Albano e il presidente Schifani mentono sapendo di mentire dicendo in una nota che questa ‘norma è stata voluta dal suo governo’ dimostrando ancora una volta che il loro valore politico e l’onestà intellettuale è pari allo zero. Avrei preferito dicessero che erano una legge per i cittadini e non intestarsi con note trionfalistiche il lavoro degli altri”. Così il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera (Adnkronos)