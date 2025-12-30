Traversa Maroglio, finanziati i lavori da 2,3 milioni di euro: intervento strategico per la diga Cimia e l’agricoltura nissena



Un finanziamento atteso da anni che segna un passo concreto verso il miglioramento delle infrastrutture idriche nel territorio nisseno. Con lo stanziamento delle risorse per la manutenzione straordinaria della traversa “Maroglio”, si pongono finalmente le basi per una gestione più efficiente e sostenibile dell’acqua, a beneficio dell’agricoltura e dell’intera piana di Gela.



Sono stati finanziati dall’assessorato regionale dell’Agricoltura gli interventi di manutenzione straordinaria della traversa “Maroglio”, in provincia di Caltanissetta. I lavori, per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro, consentiranno il ripristino della piena funzionalità della struttura, fondamentale per convogliare le acque del torrente verso la diga Cimia.

L’opera riveste un ruolo strategico all’interno del sistema idrico regionale, rappresentando una delle principali fonti di alimentazione della diga. Le acque del Maroglio contribuiscono infatti in maniera determinante all’irrigazione di un’area agricola di circa 1.500 ettari, con uno sviluppo complessivo di circa 80 chilometri di rete e 78 unità di appresamento, ovvero di allaccio alla rete irrigua.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, che evidenzia come si tratti di opere attese da almeno un decennio. «Mettiamo in campo risorse per interventi attesi da anni – dichiara –. Tutte le opere previste per il ripristino della funzionalità della traversa Maroglio fanno parte di un intervento strategico complessivo che, oltre a garantirne il perfetto funzionamento idraulico, consente una più efficace e sostenibile gestione delle risorse idriche destinate all’invaso e, di conseguenza, alla piana di Gela».

Nel dettaglio, l’intervento strutturale prevede il risanamento dei muretti d’argine, della passerella e della pila di appoggio centrale, del fondo della traversa, delle pareti e del fondo del canale di derivazione e del canale di captazione, oltre ai lavori sul canale di diramazione e sulla cabina di manovra. È previsto anche l’ammodernamento delle attrezzature di gestione, con l’introduzione di un sistema di telecontrollo che renderà più efficiente il monitoraggio e la regolazione dei flussi idrici.

Soddisfazione viene espressa dal commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Caltanissetta e sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, che sottolinea la concretezza dell’azione amministrativa. «L’intervento sulla traversa Maroglio è un fatto concreto e atteso da anni – afferma –. Ringrazio l’assessore Luca Sammartino per aver sbloccato risorse importanti che incidono direttamente sulla gestione dell’acqua e sul lavoro degli agricoltori del territorio nisseno. Quando si parla di agricoltura e infrastrutture idriche servono decisioni e atti amministrativi, non annunci».