Tesauro, Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta: “L’incendio doloso a Gela è un colpo al lavoro e alla speranza del territorio”

Dom, 14/12/2025 - 09:46

In merito al grave incendio doloso che ha distrutto a Gela il punto vendita della catena Zangaloro, pronto all’avvio e destinato a creare nuove opportunità occupazionali, interviene il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, avv. Walter Tesauro, esprimendo solidarietà e vicinanza all’azienda e ai suoi titolari.

«Quanto accaduto a Gela – dichiara il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Walter Tesauro – è un episodio di estrema gravità che colpisce non soltanto un’impresa, ma l’intero tessuto economico e sociale del territorio. Un atto doloso che distrugge un’attività pronta a partire e che avrebbe garantito lavoro ad almeno quattordici persone rappresenta un colpo durissimo alla fiducia, all’iniziativa privata e allo sviluppo della nostra provincia».

Il Presidente Tesauro sottolinea come simili episodi rischino di scoraggiare chi, con impegno e sacrificio, sceglie di investire nel Nisseno, creando occupazione e valore. «Agli imprenditori della Zangaloro – aggiunge – va la piena solidarietà del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta. È fondamentale che non si sentano soli e che avvertano la vicinanza concreta delle istituzioni e della parte sana del mondo produttivo».

In conclusione, Tesauro richiama la necessità di una risposta ferma e condivisa. «È indispensabile – conclude il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Walter Tesauro – fare piena luce sull’accaduto e garantire condizioni di sicurezza e legalità a chi fa impresa. Difendere il lavoro e il diritto di investire significa difendere il futuro delle nostre comunità».

