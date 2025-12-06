Sutera, diatriba fra sindaca sfiduciata ed ex Presidente del consiglio comunale

SUTERA – Botta e risposta fra l’ex presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Carruba e la sindaca sfiduciata Giuseppina Catania dopo due anni e mezzo di attività amministrativa. Il primo ha precisato i motivi della sfiducia: “Dopo mesi, se non anni, di tensioni amministrative, mancate risposte e un rapporto ormai compromesso tra l’Esecutivo e il Consiglio, i consiglieri — sia di maggioranza che di minoranza — hanno ritenuto, con senso di responsabilità, che non vi fossero più le condizioni per proseguire serenamente l’azione amministrativa”. Non si è fatta attendere la risposta della seconda che così scrive: “In questi ultimi giorni stiamo assistendo al triste (e vano) tentativo dell’ex Presidente del Consiglio Comunale e, trasversalmente, di tutti i consiglieri comunali, di portare avanti delle improbabili tesi giustificatorie. Ma, dietro belle e istituzionali parole, che potrebbero ingannare chi non vive a Sutera, si celano altre verità, ben conosciute dai cittadini di Sutera che, di fatto, conoscono tutto e tutti. Sicuramente l’Ex Presidente del Consiglio si sta rendendo conto, tardivamente (Sic!), della irresponsabile azione di distruzione che, grazie allo stesso, è stata posta in atto con la sfiducia del 21 novembre. Sfiduciare un Sindaco ed un gruppo coeso di Assessori che, tra i tanti risultati, hanno anche sanato un bilancio che, partendo da un disavanzo di 75.000 euro, nel giro di poco più di due anni, anche con grandi sacrifici personali da parte del Sindaco e della giunta, è stato portato in attivo di 150.000 euro, è stata un’azione irresponsabile che non è stata né gradita né condivisa da una grande parte dei cittadini di Sutera. L’ex Presidente del Consiglio, attraverso un comunicato che sa più di giustificazione affannosa, tenta in questo modo di legittimare il suo operato. Egli ha agito, con l’ausilio di tutti i consiglieri della ex maggioranza, in spregio agli interessi, quelli si legittimi, dei concittadini di Sutera, nascondendosi dietro paraventi fintamente istituzionali. Stia sereno! Saranno presto i cittadini di Sutera, esprimendosi democraticamente nell’esercizio del voto, a giudicare l’operato di tutti. Se vuole confronti politici, si candidi a Sindaco e convinca gli elettori a votarlo! Ricordi l’Ex Presidente del Consiglio che: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”. I cittadini di Sutera…conoscono la verità”.