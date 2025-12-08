La Sicilia sorride con il SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 5 dicembre, come riporta Agipronews, in Sicilia centrati due “5” da 22.256,42 euro, il primo a Palermo in nel Tabacchi in via A.Diaz, 16; l’altro a Sciacca, in provincia di Agrigento, nel Tabacchi Cottone in via De Gasperi, 79. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 dicembre, sale a 88,9 milioni di euro.
SuperEnalotto, a Sciacca e Palermo centrati due “5” per un totale di oltre 44mila euro
Lun, 08/12/2025 - 11:29
