Stabilizzazione ASU: il Comune di Mussomeli avvia la procedura per 42 assunzioni a tempo indeterminato

MUSSOMELI – Il Comune ha avviato la procedura di stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato di 42 lavoratori ASU che hanno svolto attività presso l’Ente. L’avviso pubblico prevede una selezione per titoli e colloquio ed è riservato esclusivamente al personale ASU già utilizzato dal Comune. La decisione nasce dall’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale del Sindaco Catania con deliberazione n. 143 del 21 novembre 2025 ed è attuata nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare del Decreto Legge n. 75/2023, convertito dalla Legge n. 112/2023, e della Legge Regionale n. 1/2024, come modificata dalla L.R. n. 1/2025, nonché delle circolari esplicative del Dipartimento regionale del Lavoro. La procedura riguarda 42 unità complessive, regolarmente inserite nell’Elenco regionale degli ASU e impiegate presso l’Ente, e non prevede obblighi di riserva per assunzioni dall’esterno. L’inquadramento avverrà in base al profilo professionale e al titolo di studio posseduto al momento della selezione. Nel dettaglio, i posti disponibili sono così suddivisi: 6 posti nell’Area degli Operatori Esecutivi (ex categoria A); 23 posti nell’Area degli Operatori Esperti (ex categoria B); 13 posti nell’Area degli Istruttori Amministrativi (ex categoria C). Tutti i rapporti di lavoro saranno a tempo indeterminato e part-time, per 24 ore settimanali, nel rispetto dei vincoli assunzionali e contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali. La copertura finanziaria è garantita dal contributo regionale previsto dalla normativa di riferimento. “Con l’avvio di questa procedura – dichiara il Sindaco On. Giuseppe Catania – mettiamo finalmente fine a una lunga stagione di precarietà che per anni ha coinvolto lavoratori e famiglie che hanno garantito quotidianamente servizi essenziali al nostro Comune. Dopo tanto impegno, sacrifici e attese, 42 lavoratori ASU vedono aprirsi un percorso concreto di stabilizzazione, che significa dignità del lavoro, diritti e soprattutto sicurezza per 42 famiglie. È un risultato importante, frutto di un lavoro serio e responsabile dell’Amministrazione, che ha operato nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali, cogliendo tutte le opportunità offerte dalla legislazione vigente. Questa stabilizzazione non è solo un atto amministrativo, ma un segnale di giustizia sociale e di riconoscimento del valore umano e professionale di chi ha contribuito in modo determinante al funzionamento dell’Ente”. L’avviso completo, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.