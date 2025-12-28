Sommatino. Un successo la proiezione del film “L’amore che ho” del regista Paolo Licata

SOMMATINO. La Pro Loco APS di Sommatino ha organizzato la prima delle due proiezioni in programma del film “L’amore che ho”, diretto dal regista Paolo Licata e tratto dal libro di Luca Torregrossa “L’amuri ca v’haiu”.

Si è trattato di un’opera intensa e profonda, capace di toccare il cuore del numeroso pubblico presente in sala.

Con una narrazione potente, il film ci ha accompagnato in un viaggio nella vita di Rosa Balistreri ricco di sentimenti, memoria e umanità, ma anche di disumanità, invitandoci alla riflessione e suscitando forti emozioni. Un’opera che ha saputo stimolare il pensiero e commuovere, lasciando il segno in tutti i presenti.

Un ringraziamento speciale va al regista Paolo Licata, giovane talento palermitano di grande valore, che ha accettato il nostro invito ed è intervenuto personalmente per introdurre il suo film. Regista molto apprezzato anche a livello internazionale, la sua presenza, insieme a quella del produttore delegato, Maria Francesca Tona, ha reso la serata ancora più speciale.

Un sentito grazie va anche all’Amministrazione Comunale di Sommatino, sempre vicina e pronta a supportare eventi culturali di grande rilevanza. Un particolare ringraziamento all’Arciprete Padre Domenico Lipani, che ci ha gentilmente concesso l’utilizzo della Domus Misericordiae per ospitare l’evento.

La nostra gratitudine si estende inoltre alla Fondazione Sicana e a Sicilbanca, che hanno patrocinato l’iniziativa. In particolare, desideriamo ringraziare il signor Luigi Galante, membro della Fondazione Sicana, per la sua presenza e il supporto.

Un sincero apprezzamento va anche alle ragazze del Servizio Civile Universale – Ornella Puccio, Federica Morello e Federica Cosentino- che hanno accolto e accompagnato il numeroso pubblico con grande disponibilità e professionalità.

Non possiamo infine dimenticare il nostro direttivo e i soci della Pro Loco di Sommatino che, con impegno e passione, hanno fortemente voluto portare questo film nella nostra comunità, rendendone possibile la proiezione. E naturalmente grazie a tutti coloro che hanno partecipato, condividendo con noi questa indimenticabile serata di cultura e cinema.

Insieme continuiamo a promuovere iniziative che valorizzano la cultura.

Vi ricordiamo che è prevista una replica del film domenica prossima, 4 gennaio 2026, presso la Domus Misericordiae, alle ore 19:00. Sono ancora disponibili posti, per le prenotazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco di Sommatino.

