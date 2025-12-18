Salute

Sommatino. Concluso con successo a Palazzo Trabia l’evento “100 di questi Cunti” per il centenario della nascita di Andrea Camilleri

Redazione 1

Gio, 18/12/2025 - 04:44

SOMMATINO. Si è concluso venerdì 12 dicembre 2025, nella prestigiosa cornice di Palazzo Trabia di Sommatino, l’evento “100 di questi cunti”, promosso e curato dalla Pro Loco APS di Sommatino. L’iniziativa, nata da un’idea di Luisa Virone e Ignazio Indorato, è stata realizzata per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri, rendendo omaggio a uno dei più grandi narratori della cultura italiana contemporanea.

La serata ha preso vita attraverso suggestive letture sceniche affidate a Mariella Capraro, Barbara Ognibene, Giovanni Pulci, Luigi Pulci e Federica Lo Giudice, che hanno restituito al pubblico la forza evocativa e l’ironia profonda dei testi camilleriani. Le parole si sono intrecciate a toccanti proiezioni video, a delicati intermezzi musicali con chitarra eseguiti da Carmelo Giannone e alle illustrazioni artistiche di Salvina Riggio, creando un percorso emozionale intenso e coinvolgente.

A impreziosire ulteriormente l’evento, la gradita presenza della scrittrice Lucia Collerone, che ha contribuito a rendere ancora più significativo questo momento di condivisione culturale. Un omaggio corale che ha saputo onorare la lunga e straordinaria creatività di Andrea Camilleri, profondamente intrisa di quella “sicilitudine” capace di parlare al mondo intero.

La manifestazione si è conclusa con un convivio enogastronomico a tema “Montalbano”, accolto con entusiasmo da un pubblico numeroso e partecipe, che ha sancito il pieno successo dell’iniziativa.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, in particolare all’Amministrazione Comunale, al prezioso sostegno della Fondazione Sicana – Sicilbanca e alla SI Sintesi, per la promozione del territorio Sicilia di Mezzo

