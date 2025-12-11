Serradifalco. Tributi comunali da recuperare: 800 mila euro di Imu per 2 annualità

SERRADIFALCO. L’ufficio tributi del Comune continua nel non facile rientro delle somme nelle casse comunali per tributi non pagati. E si tratta di cifre rilevanti e non certamente di spiccioli! Basti pensare che, solo le liste di carico relative agli avvisi di accertamento esecutivi Imu per gli anni 2020 e 2021 non risultano pagati tributi per 813.200 euro.

Tali somme sono divise: per l’anno 2020 l’Imu non pagata è per un importo complessivo pari a 406.704 euro per un totale di 894 utenti (286.092 per omesso o parziale pagamento, 83.814 euro per sanzioni, 29.331 euro per interessi e 7.467 euro per spese di notifica). Per l’anno 2021, invece, l’Imu non pagata presenta un importo complessivo pari a 406.496 euro per un totale di 964 utenti (286.924 euro omesso o parziale pagamento, 82.223 euro per sanzioni, 29.317 euro per interessi e 8.032 euro per spese di notifica).

A questo punto, gli avvisi d’accertamento Imu per gli anni 2020 e 2021 saranno notificati entro la data prevista dalla normativa. Una somma enorme che l’amministrazione comunale punta, per quanto possibile, a recuperare per dare nuovo ossigeno alle casse comunali. Nel frattempo, la somma complessiva di 813.200 euro è stata inserita nell’esercizio finanziario 2025, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione.