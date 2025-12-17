Serradifalco. Perizia di variante per la sostituzione della tribuna sud dello stadio comunale “Antonio Alaimo”

SERRADIFALCO. Il sindaco ha incaricato il Direttore dei Lavori, arch. Matteo Lamberti e al Responsabile unico del procedimento, arch. Michele D’Amico, di provvedere alla redazione ed approvazione di una perizia di variante e all’occorrenza suppletiva in corso d’opera dei lavori per la sostituzione della Tribuna Sud del campo sportivo comunale “Antonio Alaimo”.

I lavori previsti per questa opera, in forza di un finanziamento di 137 mila euro ricevuto dalla Regione sono stati già appaltati e consegnati alla ditta aggiudicataria per la loro esecuzione. Si tratta dell’impresa Edilsun di Aragona alla quale il Comune ha poi consegnato i lavori. Il progetto esecutivo dei lavori appaltati prevede la sola realizzazione di una gradinata per il pubblico con struttura metallica della capienza di 100 posti in aggiunta alla gradinata esistente di 64 posti.

Tuttavia, la tifoseria ha manifestato l’esigenza di poter assistere con più presenza allo spettacolo sportivo all’interno dello stadio. Pertanto, al fine di soddisfare queste esigenze, s’è ritenuto necessario procedere ad una variazione delle previsioni contenute nel progetto esecutivo e quindi dei lavori già consegnati. In particolare, tali variazioni hanno lo scopo di realizzare nel lato sud del campo di calcio due aree distinte da destinare una alla tifoseria ospite e l’altra a quella locale;

più precisamente si ritiene necessario provvedere alla realizzazione di un'area che contiene una tribuna da 64 posti riservata alla tifoseria ospite e di un'altra area distinta e separata dalla precedente che deve contenere la nuova tribuna da 100 posti da destinare alla tifoseria locale. In questo modo, ci potrà essere più pubblico, ma anche una certa distanza tra la tifoseria di casa e quella ospite.