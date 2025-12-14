Serradifalco. L’impianto di telefonia mobile di contrada Calvario sarà dismesso

SERRADIFALCO. È stata data comunicazione al Comune e all’Arpa Sicilia da parte della società che gestisce l’impianto di telefonia mobile che si trova in contrada Calvario, di inizio di attività di dismissione – smantellamento di impianto di telefonia mobile sulla base di tutte quelle che sono le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia. Tale comunicazione è stata data in base a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Lo smantellamento riguarda l’impianto per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A., e sarà eseguito da un’impresa specializzata su una struttura già esistente che è il palo poligonale metallico. Iliad Italia Spa, proprietaria dei sistemi radianti e degli apparati tecnologici ubicati nel Comune di Serradifalco in contrada Calvario, ha inviato apposita nota sia al Comune che all’Arpa regionale.

La struttura di contrada Calvario, realizzata circa un quarto di secolo fa, presenta un palo poligonale metallico, ma anche la Stazione Radio Base. Nel comunicare l’inizio delle attività di smantellamento e dismissione dell’impianto di telefonia cellulare per l’operatore Iliad Italia, nel documento di avvio di questi interventi è stato anche precisato che la struttura porta antenne esistente verrà mantenuta.

Le modifiche che verranno apportate alla struttura esistente comporteranno infatti la rimozione dei sistemi radianti (antenne) dell’operatore Iliad Italia S.p.A., compresi tutti gli apparati tecnici, i quadri elettrici e i cavi di collegamento esistenti, mentre la struttura porta antenne esistente di proprietà verrà mantenuta.