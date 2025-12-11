Serradifalco. La Giunta ha avviato la procedura per la stabilizzazione di 14 Asu in servizio al Comune

SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha infatti avviato la procedura per la stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato dei 14 lavoratori impegnati in Attività socialmente utili presso l’ente comunale serradifalchese. Nel provvedimento con il quale è stata avviata la procedura di stabilizzazione, è stato spiegato che sarà avviata una selezione pubblica, riservata esclusivamente ai 14 lavoratori Asu che stanno svolgendo attività presso il Comune.

I lavoratori saranno stabilizzati a tempo parziale e a 24 ore settimanali ed indeterminato avvalendosi del contributo regionale omnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale ed assicurativo. E’ stato comunque precisato che solo allorquando le condizioni finanziare lo permetteranno, si procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

E’ stato anche stabilito che, per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla presente procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno del 2026, i soggetti assegnati al Comune di Serradifalco permangono nel bacino di appartenenza e continueranno a percepire il sussidio e l’eventuale integrazione oraria fino a 36 ore. E’ stato anche dato mandato al responsabile dell’area PO2, ufficio del personale, per l’adozione di tutti gli atti consequenziali e per la tempestiva comunicazione dell’avvio della stabilizzazione e della richiesta del contributo regionale al Dipartimento Regionale del Lavoro dell’Impiego dei Servizi e della Formazione – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Infine, è stato anche precisato che è stata inoltrata alla COSFEL (Commissione stabilità finanziaria enti locali) istanza di nulla osta ai fini della procedura di stabilizzazione dei 14 Asu, per cui l’efficacia del provvedimento approvato in Giunta resta subordinato al riscontro positivo che fornirà la stessa Commissione stabilità.