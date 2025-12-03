Serradifalco. La Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri si esibirà il 7 dicembre al Teatro De Curtis

SERRADIFALCO. La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri si esibirà in concerto domenica 7 dicembre a Serradifalco nel teatro comunale De Curtis. A dirigerla sarà il maestro Colonnello Massimo Martinelli. L’evento sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti. L’amministrazione comunale ha anche messo a punto il programma della giornata.

Alle 17 intrattenimento musicale nella piazzetta San Leonardo. Alle 19,30 poi ci sarà il momento più atteso con il Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri presso il Teatro Comunale “Antonio De Curtis”. C’è comunque da dire che, qualora non si riuscisse a prenotare il posto gratuito in teatro, considerato il grande interesse e il numero limitato di posti in teatro, l’Amministrazione ha predisposto anche un maxischermo all’esterno del Teatro Comunale, e la trasmissione in diretta sul Led Wall del Municipio in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Il sindaco nel frattempo ha comunicato che è finalmente disponibile il link ufficiale per prenotare gratuitamente i posti per il Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal M° Col. Massimo Martinelli. Il link è http://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=629519. I posti sono limitati, pertanto la cittadinanza è invitata a procedere quanto prima con la prenotazione.