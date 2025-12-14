Serradifalco. Il maestro di oboe Angelo Palmeri s’è esibito a New York nel concerto “From Morricone to Bacalov: the Music of Southern Italian Cinema”

SERRADIFALCO. Il maestro di oboe Angelo Palmeri s’è esibito alla Carnegie Hall nel concerto “From Morricone to Bacalov: the Music of Southern Italian Cinema”, un omaggio alle grandi colonne sonore del cinema del Sud Italia. Angelo Palmeri s’è unito in questo concerto ai colleghi dei Conservatori di Caltanissetta, Catania, Palermo, Messina, Trapani e Sassari all’interno della MUSIC4D Orchestra.

Il concerto, ospitato nella prestigiosa Judy and Arthur Zankel Hall, ha proposto arrangiamenti orchestrali delle più celebri musiche da film di Morricone, Bacalov e altri compositori che hanno segnato la storia del cinema italiano.

L’iniziativa, sostenuta dall’Istituto Italiano di Cultura di New York e da numerose istituzioni accademiche italiane, ha rappresentato un momento di grande visibilità internazionale per il Conservatorio Statale V. Bellini di Caltanissetta e per l’oboista serradifalchese che, nel corso della sua lunga quanto prestigiosa carriera, ha calcato i palcoscenici in diverse parti del mondo e s’è anche esibito negli Istituti di Cultura Italiana all’estero di Bruxelles, Malta, Wolfsbur, Tunisi e Tokio. Ha effettuato registrazioni per diverse emittenti televisive (Rai 3, Retequattro, Rai 2, Canale 5), ed ha partecipato all’incisione di CD con artisti quali Katia Ricciarelli e Andrea Bocelli.