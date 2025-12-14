Serradifalco. Il dott. Carmelo Pera eletto segretario provinciale dell’Ance Cardiologia del Territorio che vice segretario regionale

Serradifalco. Il cardiologo Carmelo Pera è stato eletto sia segretario per la provincia di Caltanissetta dell’”Ance Cardiologia del territorio” che vice segretario regionale della stessa Associazione.

Ciò è avvenuto in occasione del 23° congresso regionale dell’Associazione “Ance Cardiologia del Territorio” che s’è tenuto a Viagrande in provincia di Catania. Le votazioni hanno confermato come segretario per la provincia di Caltanissetta il dott. Carmelo Pera, cardiologo e medico di famiglia serradifalchese, uno dei decani tra i cardiologi in provincia di Caltanissetta. Il dott. Carmelo Pera, che è stato già segretario provinciale dell’Ance dal 1996 al 2002 e dal 2022 al 2025, è stato eletto per il triennio 2025- 2028.

Un’elezione che è stata accolta con soddisfazione dal medico di famiglia e cardiologo serradifalchese da sempre impegnato nella promozione e valorizzazione della salute cardio vascolare in territorio provinciale. Il dott. Pera è stato anche eletto vice segretario regionale dell’Ance assieme al dott. Nidal Tourkmani di Catania. I due vice segretari sono stati indicati, per la cronaca, dal neo segretario regionale dott. Pasquale Alcamo di Palermo che ha voluto essere affiancato dai due colleghi cardiologi.

“L’Ance Cardiologia nel territorio” è una associazione scientifica di cardiologi extraospedalieri nata nel lontano 1978 da un’intuizione del prof. Carlo Fernandez e conta attualmente più di 400 iscritti in Italia e 110 in Sicilia dove, fin dalla sua nascita, ha sempre curato l’aggiornamento e la formazione continua dei cardiologi extraospedalieri operanti nel territorio.