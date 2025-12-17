Serradifalco. I ragazzi dell’Oratorio San Carlo Acutis donano quadretti alle famiglie bisognose

SERRADIFALCO. Per il Santo Natale, i ragazzi dell’oratorio San Carlo Acutis dell’Unità Pastorale Giovanile di Serradifalco – nel loro primo anno di vita – hanno realizzato, durante il corso d’arte, dei quadretti dipinti interamente da loro.

Si tratta di opere che costituiscono momenti di condivisione e di espressione di competenze da parte dei giovani che frequentano l’oratorio serradifalchese intitolato a San Carlo Acutis. In prossimità del Natale, s’è scelto di donare queste opere alle famiglie più bisognose, come gesto spontaneo e totalmente gratuito, per portare un segno di vicinanza, speranza e calore umano nel periodo natalizio. L’iniziativa è nata dal desiderio di promuovere nei ragazzi valori di solidarietà, gratuità e attenzione verso gli altri, ispirandosi alla testimonianza di San Carlo Acutis, modello di fede semplice e concreta.

L’Amministrazione Comunale, per il tramite del sindaco Leonardo Burgio e dell’assessore al ramo Rosa Insalaco, ha inteso ringraziare le famiglie, i responsabili Giovanna Lentini, Silvia Livrizzi e Ausilia Lombardo, oltre a coloro che stanno sostenendo questo nuovo cammino comunitario, con l’auspicio che questo primo anno possa essere l’inizio di un percorso ricco di bene, crescita e fraternità.