Serradifalco. Divieto di festeggiare Capodanno con botti e petardi in tutto il territorio comunale

SERRADIFALCO. Divieto di uso di botti e petardi su tutto il territorio comunale di Serradifalco. Lo ha disposto il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio. “Quest’anno – si legge in una nota – festeggiamo con il cuore, non con il rumore. Sosteniamo con convinzione l’ordinanza sindacale che vieta l’uso di botti e petardi su tutto il territorio comunale di Serradifalco”.

Il sindaco ha fatto notare che tale decisione è a vantaggio di tutti e ognuno, compresi gli animali: “Per i nostri amici animali, Cani, gatti e fauna selvatica che vivono il fragore dei botti come un vero terrore, che può causare fughe, ferimenti e, nei casi più gravi, infarti. Per la salute di tutti, per il bene comune”.

“Scegliamo la bellezza della condivisione e il rispetto reciproco – ha concluso – divertirsi in sicurezza è il modo migliore per dare il benvenuto al nuovo anno”.