Serradifalco. Approvata in Giunta e in Consiglio transazione per i dipendenti che avevano lamentato reiterazione contratti a termine

SERRADIFALCO. Approvata dalla Giunta e in consiglio comunale la transazione tra il Comune e i dipendenti comunali a tempo determinato che nel 2019 si sono rivolti Tribunale del Lavoro lamentando l’illegittima reiterazione dei contratti a termine in violazione delle disposizioni di legge da parte dell’amministrazione comunale.

I dipendenti a tempo determinato chiesero al Tribunale del lavoro il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al termine. Il Tribunale di Caltanissetta, due anni dopo, nel 2021, ha emesso la sentenza con la quale il Comune è stato condannato al pagamento della somma di 114.932,23 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo, e al pagamento delle spese di lite quantificate in 6.000 euro oltre accessori di legge per un totale di 8.754,72 euro.

A quel punto, il Comune, al fine di evitare ulteriori aggravi di spese, oneri e tempi legati all’eventuale prosecuzione del giudizio in altri gradi e/o alle procedure di esecuzione forzata della Sentenza, ha deciso di definire in via transattiva le controversie relative all’abuso del termine ed ha intrapreso trattative con l’avv. Sergio Galleano difensore dei ricorrenti. Alla fine le parti hanno raggiunto un accordo transattivo ritenuto equo e conveniente per entrambe.

L’accordo, che prevede che il Comune si impegna a corrispondere ai lavoratori la somma complessiva di 112.193,73 euro, è stato approvato in Consiglio Comunale venendo riconosciuto il debito fuori bilancio per complessivi 112.193,73 euro. Per l’amministrazione comunale, la transazione ha permesso un significativo risparmio complessivo rispetto all’importo totale che poteva derivare dall’esecuzione della sentenza, evitando l’aggravio di ulteriori spese legali e oneri processuali, assicurando la definizione definitiva del contenzioso in una materia complessa e ad alto rischio di soccombenza per l’Ente comunale.

La somma complessiva concordata in via transattiva ammonta a 112.193,73 euro. La soluzione transattiva prevede il pagamento della somma di 103.439,01 euro in favore dei ricorrenti e il pagamento delle spese legali pari a 8.754,72 euro, in favore del legale che ha presentato il ricorso.