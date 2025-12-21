Serradifalco, all’alba la Messa Rorate presieduta dall’Arciprete Biagio Biancheri: segno di attesa e speranza nel tempo di Avvento

All’alba di ieri, Serradifalco ha vissuto un momento di intenso raccoglimento spirituale con la celebrazione della Santa Messa Rorate, presieduta dall’Arciprete della città, don Biagio Biancheri. Per il terzo anno consecutivo, la comunità cittadina, ha scelto di aprire l’ultimo pezzo di strada di Avvento con una liturgia essenziale e fortemente simbolica, celebrata quasi interamente al buio e illuminata esclusivamente dalla luce delle candele.

Un contesto che ha favorito il silenzio, la preghiera e l’ascolto, rendendo visibile il cuore del messaggio cristiano dell’Avvento: l’attesa vigilante della venuta di Cristo nella storia. “La Messa Rorate educa il cuore all’attesa vera”, ha spiegato l’Arciprete Biancheri al termine della celebrazione. “Celebrarla all’alba, nel silenzio e nella penombra, ci aiuta a comprendere che Cristo viene nella discrezione e chiede di essere accolto con semplicità e disponibilità interiore”.

La denominazione “Rorate” deriva dall’antifona di ingresso “Rorate caeli”, una preghiera antica che esprime il desiderio profondo dell’umanità di vedere compiute le promesse di salvezza. Dal punto di vista teologico, la celebrazione è strettamente legata alla figura della Vergine Maria, icona dell’attesa fiduciosa e dell’obbedienza al disegno di Dio. Maria accompagna il cammino della Chiesa in Avvento come modello di ascolto e di accoglienza della Parola.

Il valore simbolico della celebrazione all’alba è particolarmente eloquente: il buio della notte che lentamente lascia spazio alla luce del giorno richiama il passaggio dalle tenebre alla luce, dalla promessa al compimento. “È un’esperienza che parla da sola”, ha aggiunto l’Arciprete. “Vedere la comunità alzarsi presto per incontrare il Signore è un segno bello e forte. Per questo abbiamo voluto riproporre la Messa Rorate per il terzo anno consecutivo: aiuta a vivere l’Avvento in modo più autentico, affidandosi a Maria, Madre dell’attesa e della speranza”.

La Messa Rorate si conferma così, anche quest’anno, un appuntamento significativo per Serradifalco, capace di coniugare tradizione liturgica e partecipazione comunitaria, offrendo ai fedeli un’occasione concreta di silenzio, preghiera e preparazione interiore al Natale.