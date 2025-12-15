Salute

Serie A, oggi Roma-Como – La partita in diretta

Lun, 15/12/2025 - 20:13

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 15 dicembre, i giallorossi ospitano il Como allo stadio Olimpico nel monday night della 15esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, quarta a 27 punti, va a caccia di un successo fondamentale per riavvicinarsi alle prime della classe. Gli uomini di Fabregas dovranno invece riscattare il brutto ko contro l'Inter (4-0) della scorsa settimana. 
Dove vedere Roma-Como? La partita è visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn. Nella sedicesima giornata di campionato, per i giallorossi big match a Torino con la Juve (sabato 20 dicembre alle 20:45). Il Como non giocherà invece contro il Milan nel prossimo weekend, a causa dell'impegno in Supercoppa Italiana dei rossoneri. La partita si recupererà il 15 gennaio alle 20:45. 
