Santa Caterina. Torna la magia del presepe vivente nella Villa Margherita: ecco le date ufficiali

SANTA CATERINA. Torna la Magia del Presepe Vivente a Santa Caterina Villarmosa con la III Edizione del Presepe Vivente 2025. Un viaggio nel tempo tra antichi mestieri, sapori della tradizione e la sacralità della Natività nella splendida cornice di Villa Margherita.

Dopo la Santa Messa del 24 dicembre c’è stato il corteo con Gesù Bambino verso la Capanna. Il presepe vivente sarà aperto il 26 e 28 Dicembre, il 4 e 6 Gennaio (Il 6 arrivo dei Re Magi!). Gli orari vanno dalle 17:30 alle 21:00.

Il presepe vivente è stato realizzato nella Villa Margherita. Ogni sera sarà possibile gustare prodotti tipici: dai formaggi ai “cosi duci”, dal pane caldo alle lenticchie. Il percorso è privo di barriere architettoniche ed è accessibile alle carrozzine. L’offerta è libera (suggerita € 2.50). Ingresso gratuito per i bambini sotto i 100 cm.