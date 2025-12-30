Santa Caterina. Concluso il Concorso delle vetrine natalizie più belle: ecco i vincitori

SANTA CATERINA. Si è conclusa la votazione del concorso organizzato dalla Pro Loco di Santa Caterina con il patrocinio del Comune. Tanti cittadini hanno partecipato con entusiasmo esprimendo i loro like per le vetrine più belle. Questa la classifica finale:

1° Premio: Piante e Fiori di Messina Clara – 424 voti.

2° Premio: Farmacia Abela Francesco – 363 voti

3° Posto Cartolibreria Kit School – 228 voti.

Il concorso ha fatto registrare tante adesioni che hanno contribuito ad alzare di molto il livello dell’animazione natalizia con luci, colori e vetrine che hanno dato un volto più bello e natalizio al centro cittadino.