Santa Caterina. Concluso il Concorso delle vetrine natalizie più belle: ecco i vincitori

SANTA CATERINA. Si è conclusa la votazione del concorso organizzato dalla Pro Loco di Santa Caterina con il patrocinio del Comune. Tanti cittadini hanno partecipato con entusiasmo esprimendo i loro like per le vetrine più belle. Questa la classifica finale:
1° Premio: Piante e Fiori di Messina Clara – 424 voti.
2° Premio: Farmacia Abela Francesco – 363 voti
3° Posto Cartolibreria Kit School – 228 voti.
Il concorso ha fatto registrare tante adesioni che hanno contribuito ad alzare di molto il livello dell’animazione natalizia con luci, colori e vetrine che hanno dato un volto più bello e natalizio al centro cittadino.