San Cataldo. Torna Babbo Natale in Moto 2025: il 13 e 14 dicembre weekend speciale tra motori, gusto e tradizioni

SAN CATALDO. Tra le iniziative più originali e suggestive del natale siciliano, torna anche quest’anno Babbo Natale in Moto, l’evento firmato Moto Club San Cataldo 22 che trasforma per un weekend le strade del centro Sicilia in un festoso corteo di luci, musica e babbi natale su due ruote.

Il 13 e 14 dicembre saranno due giornate dedicate alla scoperta del territorio, alla convivialità e alla magia autentica delle feste. Si parte sabato con il tradizionale giro motociclistico che attraverserà tre tappe simboliche: San Cataldo, Serradifalco e Caltanissetta.

Un percorso unico per ammirare i paesaggi dell’entroterra siciliano e farsi contagiare dalla gioia dei motociclisti vestiti da babbo natale, seguiti da tanti curiosi lungo le strade. Al rientro, dalle 20:30, l’oratorio salesiano di San Cataldo e il comitato di quartiere Don Bosco daranno il via a una serata dedicata ai sapori della tradizione. Ad aspettare il pubblico ci sarà una degustazione gratuita di specialità tipiche del periodo: cuccìa, ceci, sfinge, bevande calde. Perfette per immergersi nel più autentico spirito natalizio locale.