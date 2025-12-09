San Cataldo. Per il 130° anniversario della BCC Toniolo, realizzata ricostruzione storica con la Pro Loco sui Principi Galletti

SAN CATALDO. In occasione del 130° anniversario della BCC Toniolo, è stato realizzato un filmato in collaborazione con la Pro Loco San Cataldo. La produzione ha visto il coinvolgimento di costumi storici originali, in particolare quelli del Principe Galletti e della Principessa, gentilmente concessi da Silvio Alaimo, che hanno arricchito la sezione del filmato dedicata alla ricostruzione storica.

S’è trattato di un momento storicamente e culturalmente qualificante che ha esaltato non poco la tradizione storica sancataldese che ha potuto rivivere grazie ai costumi indossati con grazia da parte degli attori che si sono prestati a questa ricostruzione storica che ha anche riscosso parecchi consensi anche tra gli ambienti culturali e storici della Città.