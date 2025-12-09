Salute

San Cataldo. Il 21 dicembre primo grande evento per “Visit SanCataldo” con la Novena di Natale in piazza Crispi

SAN CATALDO. Si annuncia un grande evento quello legato alla Novena di Natale in Piazza Crispi. L’evento si svolgerà il 21 dicembre 2025 alle ore 19:30 e sarà il primo evento firmato Visit SanCataldo.

Un flash mob musicale dedicato a una delle tradizioni più profonde e autentiche della città di San Cataldo: la Novena di Natale. Attraverso i canti più iconici e radicati nella cultura sancataldese ripercorreremo la loro storia e il significato di ciascun canto.

Ciò avverrà in Piazza Crispi, luogo simbolo della musica Sancataldese e che sarà illuminata insieme con la musica e le voci. “Abbiamo scelto, senza mezze misure, di coinvolgere tutte le realtà musicali del territorio – hanno sottolineato gli organizzatori – i protagonisti saranno i cori e le bande musicali della Città, che continuano a riempire dicembre di musica, anno dopo anno”.

Durante la serata sarà possibile degustare vino e ceci presso L’Arte dei Primi in piazza Crispi. È prevista anche una lotteria di panettoni artigianali, offerti da: Pasticceria Caffetteria Miserandino, Pasticceria Imera, Arte Caffè San Cataldo – CL, Panificio Carletta. Le bottiglie di vino locale gentilmente offerte da Lupica Group. Luci e audio a cura di Dietro Le Quinte Service di Miserandino. Punto luce offerto gentilmente dalla BCC G.Toniolo di San Cataldo. Evento con Patrocinio del Comune di San Cataldo. (foto Vincenzo Capasso)

