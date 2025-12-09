San Cataldo. Il 20 dicembre al Teatro Fascianella c’è la commedia “Fumo negli Occhi” di Faele e Romano

SAN CATALDO. Il 20 Dicembre 2025 alle ore 20:30, presso l’Auditorium del Teatro “Fascianella” di San Cataldo, andrà in scena la commedia brillante in tre atti “Fumo negli Occhi” di Faele e Romano, rivisitata da Arcangelo Scarantino.
Una rappresentazione ricca di ironia, ritmo e divertimento, pronta a regalare al pubblico momenti di autentico intrattenimento. Gli organizzatori hanno raccomandato al pubblico la massima puntualità: eventuali ritardi potrebbero interferire con il regolare svolgimento della commedia.
Per informazioni e biglietti è possibile contattare contattare: Alex Naro, Arcangelo Scarantino, Luana Carletta.