San Cataldo. Conclusa con successo alla Biblioteca comunale l’iniziativa solidale “Piccoli cuori, grandi sogni”

SAN CATALDO. Si è conclusa l’iniziativa solidale “Piccoli cuori, grandi sogni”, un percorso iniziato questa estate in Biblioteca Comunale e che ha coinvolto bambini, famiglie e l’intera comunità.

Grazie alla partecipazione di tutti, è stato possibile donare un assegno simbolico di 2.700 euro al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Caltanissetta

Il sindaco Gioacchino Comparato, l’assessora alla Cultura Marianna Guttilla e l’assessore allo Sviluppo Economico Michele Giarratano, hanno ringraziato aziende e attività commerciali che «con generosità e sensibilità» hanno sostenuto l’iniziativa, oltre alla dott.ssa Vitaliti e ai dirigenti dell’Asp per la collaborazione.

Insieme all’associazione Quality Life, abbiamo portato doni e panettoni di Fenimprese Caltanissetta, ai piccoli ricoverati, accompagnati dai personaggi animati di Spiderman. Un gesto semplice, ma capace di regalare un sorriso.

«Questa iniziativa dimostra la forza della nostra comunità. Il contributo è il segno di una città che sa prendersi cura dei suoi “piccoli cuori”».

“Partiamo dai piccoli gesti, dai piccoli cuori, per costruire percorsi che possano davvero trasformarsi in grandi sogni>>.