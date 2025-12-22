Riesi, si dimette il consigliere comunale Salvatore Lombardo: subentra Tommaso Italiano

Con comunicazione inviata lo scorso giovedì 27 novembre, il Consigliere Comunale Salvatore Lombardo ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dal Consiglio, a seguito della sua assunzione presso il Comune di Riesi come funzionario Specialista Tecnico, ruolo ottenuto dopo la vittoria del concorso RIPAM Coesione. L’incarico, conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, ha reso incompatibile la sua permanenza all’interno dell’organo consiliare.

Nel corso del Consiglio Comunale dello scorso mercoledì 17 dicembre, presieduto dal Vice Presidente Maurizio Marino, ha prestato giuramento il consigliere Tommaso Italiano, primo dei non eletti della lista civica Rinnoviamo Riesi che ha vinto le elezioni lo scorso maggio 2023, che subentra al consigliere dimissionario. Con questa sostituzione la lista completa il percorso dei sedici candidati che, tra Assessori e Consiglieri, nel corso del mandato avranno avuto modo di sedere tra i banchi del Consiglio Comunale.

Salvatore Lombardo

Lombardo era stato eletto per la prima volta in Consiglio nel 2018 tra le fila del Movimento Cinque Stelle, venendo confermato nel 2023 proprio nella lista civica Rinnoviamo Riesi. Nel suo saluto alla cittadinanza, ha espresso profonda gratitudine: “Principalmente, un ringraziamento sentito è rivolto alla comunità riesina, che con la loro fiducia mi ha permesso di essere eletto per ben due volte all’interno dell’organo consiliare. Rappresentare Riesi è stato un onore immenso e motivo di profondo orgoglio. Ho svolto le mie funzioni con passione, impegno e responsabilità. Spero di non averli deluso e reso in parte ciò che mi è stato concesso”.

Ha rivolto inoltre un sentito ringraziamento al Sindaco Salvatore Sardella: “Rivolgo un ringraziamento particolare al Sindaco Sardella, con il quale ho condiviso, sin dal principio, il progetto di Rinnovamento. Ho sostenuto convintamente la sua azione politica e amministrativa, certo di aver compiuto la scelta migliore sia sotto il profilo personale che nell’interesse collettivo”.

Lombardo ha poi esteso i suoi saluti alla Giunta Municipale, riconoscendone la collaborazione e il confronto costante che hanno accompagnato il percorso amministrativo; ai colleghi Consiglieri, con i quali ha condiviso anni di servizio, rivolgendo loro un sincero augurio di buon lavoro; nonché alla Segretaria Generale, ai Responsabili d’Area e dipendenti comunali, che con la loro professionalità e disponibilità ne hanno accompagnato il mandato elettorale.

Ha infine dichiarato di prepararsi con soddisfazione al nuovo incarico, da svolgere con il consueto spirito di servizio, “guidato dall’unico interesse che non ho mai messo da parte, ovvero quello di Riesi e dei riesini”.