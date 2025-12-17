Riesi. Potenziato il Nido d’Infanzia Comunale: più posti, più risorse, più servizi per le famiglie

RIESI. Il Comune di Riesi ha celebrato insieme alle famiglie l’avvio dell’anno educativo 2025–2026 del Nido d’Infanzia Comunale, a seguito di un significativo intervento di potenziamento del servizio, finalizzato a rispondere in modo più efficace ai bisogni delle famiglie e a rafforzare l’offerta educativa per la prima infanzia.

Grazie all’utilizzo dei Fondi di Solidarietà Comunale, l’Amministrazione ha destinato 140.000 euro al rafforzamento del servizio, consentendo di ampliare la capacità di accoglienza del nido. L’intervento ha permesso di garantire la continuità del servizio per i 18 bambini già iscritti e, al contempo, dal mese di ottobre di estendere l’accesso ad oltre 20 ulteriori famiglie, contribuendo in maniera concreta al sostegno della genitorialità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Nel corso degli ultimi tre anni di mandato amministrativo, il Nido d’Infanzia Comunale ha registrato una crescita significativa, con il numero di bambini iscritti è raddoppiato, segno di una domanda crescente e di una fiducia sempre più diffusa da parte della comunità locale nei confronti del servizio. L’incremento delle richieste ha determinato anche la formazione di una lista di attesa, a conferma della rilevanza sociale ed educativa del nido sul territorio.

Il risultato è frutto di un lavoro amministrativo e tecnico coordinato, curato dal Dirigente di Settore Giovanni Drogo, dal dipendente comunale Angelo La Rosa e dall’Ufficio di Gabinetto Stefano Calascibetta, i quali hanno seguito con attenzione l’iter di programmazione, gestione e attuazione degli interventi.

L’Amministrazione comunale ringrazia inoltre la cooperativa “La Garderie” per la collaborazione nella gestione del servizio educativo. «Con questo intervento – conclude il Sindaco Salvatore Sardella – il Comune di Riesi conferma il proprio impegno nel rafforzare i servizi per la prima infanzia, ponendo al centro le famiglie e il diritto dei bambini a contesti educativi qualificati e sicuri».

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e l’intera Amministrazione comunale augurano un buon anno educativo a tutti i bambini e alle loro famiglie.