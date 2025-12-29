Salute

Riesi. Memorabile incontro degli storici riesini Giuseppe Testa e Salvatore Mirisola

RIESI. Sabato 13 dicembre a Campofranco, presso l’abitazione dello storico Giuseppe Testa, si sono recati in visita i soci di “BCsicilia” sede di Riesi, la Presidente prof. M. Catena Sanfilippo e lo storico avv. Salvatore Michele Mirisola.

I due studiosi, che contano rispettivamente 92 e 94 primavere, si sono salutati con affetto dando il via ad una vivace e divertita rievocazione dei loro trascorsi di gioventù a Riesi. Hanno anche descritto con dovizia di particolari le loro ricerche presso gli archivi siciliani che hanno consentito di scoprire importanti notizie storiche su Riesi.

Il gruppo ha anche consegnato a Testa l’ultima pubblicazione dello storico Ezio Fiorenza. Al termine della visita Giuseppe Testa ha donato altri materiali e dei copioni teatrali che andranno ad integrare la collezione del suo Archivio Storico sito nella Chiesa Madre Maria SS. della Catena di Riesi.

