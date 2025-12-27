Riesi. Il 27 dicembre torna il Trenino di Natale in un’atmosfera di grande festa e gioia

RIESI. E’ tornato il Trenino di Natale, un viaggio nella magia di Riesi. Dopo il successo di ieri, venerdì 26 dicembre, anche stasera, sabato 27 dicembre sarà possibile salire a bordo del Trenino di Natale e lasciarsi accompagnare tra le vie della città in un’atmosfera di festa.
27 dicembre: 15:30 – 19:00
Percorso parte da Viale Sardegna (fermata autobus)
– Sosta: Piazza Garibaldi
– Ritorno: Viale Sardegna (fermata autobus)
Ticket gratuito per tutti! E’ un’occasione speciale per grandi e piccoli per condividere sorrisi, allegria e spirito natalizio.