Riesi. Il 27 dicembre torna il Trenino di Natale in un’atmosfera di grande festa e gioia

Sab, 27/12/2025 - 14:23

RIESI. E’ tornato il Trenino di Natale, un viaggio nella magia di Riesi. Dopo il successo di ieri, venerdì 26 dicembre, anche stasera, sabato 27 dicembre sarà possibile salire a bordo del Trenino di Natale e lasciarsi accompagnare tra le vie della città in un’atmosfera di festa.

27 dicembre: 15:30 – 19:00

Percorso parte da Viale Sardegna (fermata autobus)

– Sosta: Piazza Garibaldi

– Ritorno: Viale Sardegna (fermata autobus)

Ticket gratuito per tutti! E’ un’occasione speciale per grandi e piccoli per condividere sorrisi, allegria e spirito natalizio.

