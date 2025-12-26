Riesi. I fratelli riesini Mauro e Salvatore Giambusso tedofori per le Olimpiadi Milano Cortina 2026

RIESI. Anche il Comune di Riesi ha lasciato il proprio segno nell’edizione dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026 con la partecipazione, come tedofori, di due riesini. Si tratta dei fratelli Mauro Giambusso, medico ed atleta, e Salvatore Giambusso, ingegnere ed atleta.

Una presenza importante, quella dei due fratelli riesini, che nell’occasione sono diventati simbolo di sport e orgoglio per la comunità riesina. L’amministrazione Comunale s’è voluta complimentare con i fratelli Giambusso per questa prestigiosa presenza che porta con sé un messaggio di entusiasmo, passione, salute e dedizione. Valori autentici e orgoglio per tutta la comunità riesina.