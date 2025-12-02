Riesi. Grandissimo successo e applausi a scena aperta in Piemonte per la compagnia teatrale “Angelo Musco”

RIESI. Un grandissimo successo quello ottenuto in Piemonte da parte della compagnia teatrale Angelo Musco di RIESI con la commedia brillante in tre atti dal titolo «Una Questione Delicata», di Antonella Zucchini, adattamento e regia di Guglielmo Gallè e direzione artistica di Antonio Lana.

Gli attori andati in scena nel cineteatro «Don Bosco» di Rivoli sono stati Salvatore La Rocca, Anna Selvaggio, Angelo Bellina, Rosangela Volpe, Ester Carruba, Maurizio Giuliana, Carmela Butera, Giuseppe Forcella e Vincenzo Scibetta. Attori dietro le quinte Cristian Perrotti, Dario Pistone e Alberto La Rosa. Luci, Luigi Liberale; Audio, Rino Cigno; Trucco, Giusy Amodeo.

La manifestazione è stata organizzata dall’ associazione culturale «I Figli Del Venerdì Santo», rappresentata da Angelo Capizzi, Luigi Bordonaro e Francesco Mirisola con la collaborazione della campagna «Angelo Musco» di Riesi. La rassegna è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Grugliasco guidata dal sindaco Emanuele Gaito.

Nell’occasione la compagnia teatrale Angelo Musco ha ringraziato l’ Associazione Culturale i ” Figli del Venerdì Santo ” Angelo Capizzi, Luigi Bordonaro e Francesco Mirisola, il Sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito , tutte le cariche istituzionali che hanno contribuito alla riuscita delle rappresentazioni teatrali che sono state proposte da parte della compagnia teatrale riesina in terra piemontese. Ringraziamenti anche per Antonella Zucchini e i Riesini che hanno preso parte allo spettacolo.