Riesi. Dal 22 dicembre operativo il nuovo Centro comunale di raccolta di via Flora

RIESI. Dallo scorso 22 dicembre è operativo il nuovo CCR in Via Flora (Zona Canale). Un passo importante per il Comune di Riesi e la Impianti S.R.R. ATO 4 CL Sud verso una gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile.

Il centro è operativo in Via Flora, adiacente al depuratore da lunedì a sabato dalle ore 07:00 – 13:00. Le regole di accesso sono l’ingresso individuale. Necessario il Codice Fiscale dell’intestatario TARI (o delega per soggetti diversi).

Al centro è possibile portare plastica, Carta/Cartone, Vetro, Organico, Ingombranti, R.A.E.E., Tessili, Inerti e Rifiuti Speciali. Invece non è possibile portare Pneumatici, Amianto e materiali non specificati. Per informazioni è possibile chiamare al 800 912221 oppure allo 0933 1932533.