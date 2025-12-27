Riesi, cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Si è svolta lo scorso 11 dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Riesi, la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), un’iniziativa di grande valore educativo e istituzionale che conferma l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso la formazione civica e la partecipazione attiva delle giovani generazioni.

I giovani consiglieri sono stati accolti con entusiasmo dal Sindaco Salvatore Sardella. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Salvatore Sardella, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Vice Sindaco Daniela Pasqualetto, che ha fortemente voluto e curato il progetto, il Presidente del Consiglio Comunale Dario La Rosa, l’intera Amministrazione Comunale, il Segretario Comunale, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”, dott.ssa Filippina Romano, e alcuni docenti, a testimonianza dell’importanza attribuita a questa significativa esperienza formativa.







L’evento ha rappresentato un momento simbolico di grande rilevanza, segnando l’avvio ufficiale di un percorso di cittadinanza attiva e partecipazione democratica per i ragazzi coinvolti. Nel suo intervento, il Sindaco Salvatore Sardella ha rivolto ai giovani un caloroso saluto, sottolineando il valore del loro impegno come cittadini di oggi e di domani e invitandoli a vivere questa esperienza con senso di responsabilità, spirito di collaborazione e attenzione al bene comune.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si configura come uno spazio privilegiato di confronto e dialogo, attraverso il quale gli alunni possono avvicinarsi concretamente al funzionamento delle istituzioni, sviluppare il pensiero critico e sperimentare i valori fondamentali della democrazia, della legalità e della partecipazione consapevole alla vita della comunità.

Un sentito ringraziamento è rivolto alla Dirigente Scolastica, dott.ssa Filippina Romano, per il costante supporto che ha reso possibile la realizzazione del progetto, alla prof.ssa Valentina Di Cristina, referente per l’Educazione Civica, per l’impegno organizzativo e la guida attenta del percorso, nonché a tutto il team di Educazione Civica e ai docenti che hanno accompagnato i ragazzi con professionalità ed entusiasmo.

L’Amministrazione Comunale rivolge infine un augurio di buon lavoro al Sindaco dei Ragazzi Angelo Valenza e a tutti i Consiglieri: Andrea Terranova, Alessia Bilardi, Marta Maria Sardella, Maria Laura Valenza, Ferdinando Toscano, Iside Pistone, Elide Sgroppo, Virginia Maria Cavaleri, Simone Schifano, Alex Pirrello, Giuseppe Pirrello, Gaetano Giovanni La Marca, Andrea Gaetano La Marca, Mirko Pulci, Elodie Annaloro e Danilo Sortino, ai quali è stato anche consegnato un attestato, con l’auspicio che possano vivere questa esperienza con entusiasmo, impegno e passione, contribuendo con idee e proposte alla crescita della comunità di Riesi.