Riesi. Approvati Bilancio Consolidato 2024 e le Variazioni al Bilancio di Previsione 2025–2027

RIESI. L’Amministrazione Comunale di Riesi compie un importante passo avanti nel percorso di trasparenza e solidità finanziaria, arricchendo il quadro dei documenti contabili relativi agli esercizi 2024 e 2025.

Assessore Baglio

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 24 novembre sono stati approvati due strumenti fondamentali, il Bilancio Consolidato 2024 e le Variazioni al Bilancio di Previsione 2025–2027, con contestuale salvaguardia degli equilibri.

Il Bilancio Consolidato 2024 offre una visione completa e integrata della situazione economica e patrimoniale del Comune e delle società partecipate, considerate come un unico soggetto amministrativo. L’analisi dei dati conferma la stabilità della gestione e l’assenza di criticità, in linea con gli obiettivi fissati.

Le Variazioni di bilancio 2025, previste per legge entro il 30 novembre, permettono una revisione accurata delle entrate, delle spese, del fondo di riserva e del fondo di cassa. Questo aggiornamento garantisce un assetto finanziario aderente alle reali esigenze operative dell’Ente, migliorando la capacità di programmare interventi, attività e servizi.

In particolare, è stata approvata la ripartizione dei 748.361,21 euro di avanzo, così articolati:

272.714,45 euro destinati all’avanzo vincolato per specifici scopi di legge;

89.416,93 euro destinato all’avanzo accantonato per coprire rischi e passività potenziale;

386.229,83 euro di avanzo libero, ripatiti in 300.000,00 euro per investimenti e 86.229,83 euro per l’assistenza alunni con disabilità introitando le somme degli anni 2022, 2023 e 2025 non impegnate.

Gli investimenti previsti con l’avanzo libero e le altre variazioni includono:

75.000,00 euro per l’acquisto di uno scuolabus destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria;

circa 90.000,00 euro di Fondo di Solidarietà Comunale non utilizzato negli anni passati, recuperato grazie all’attività di confronto dell’Amministrazione con IFEL e Ministero dell’Interno, da destinare alla Pubblica Istruzione ed a finalità sociali;

60.000,00 euro per iniziative di contrasto e prevenzione della violenza di genere;

ulteriori interventi finanziati tramite risorse PNRR e storni di bilancio.

Nel frattempo, la Giunta Municipale ha già approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori. Il documento, già depositato presso la Presidenza del Consiglio Comunale, sarà presto esaminato dalla competente Commissione. Il rispetto delle scadenze normative rappresenta un risultato significativo, perché consente all’Ente di assicurare continuità amministrativa e una programmazione tempestiva delle risorse destinate alla comunità.

A conclusione dei lavori, l’assessore al Bilancio Giuseppe Baglio ha espresso grande soddisfazione:

«Questi risultati dimostrano l’impegno costante dell’Amministrazione nel garantire trasparenza, equilibrio e programmazione. Stiamo costruendo bilanci solidi, puntuali e orientati al futuro, perché solo così possiamo assicurare ai cittadini servizi efficaci e un’amministrazione davvero vicina alle loro esigenze».