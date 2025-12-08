Riesi, al Comune assunti due nuovi ingegneri

Il Comune di Riesi torna ad assumere e lo fa con due figure altamente qualificate destinate a rafforzare in modo significativo l’assetto tecnico-amministrativo dell’ente. A partire dal 1° dicembre 2025, entreranno ufficialmente in servizio Salvatore Lombardo, ingegnere meccanico e già consigliere comunale dimissionario, e Andrea Bordonaro, ingegnere elettrico. Entrambi hanno superato il concorso RIPAM indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud ed a seguito della procedura di assegnazione nazionale, sono stati destinati al Comune di Riesi.

Le due nuove unità saranno inquadrate a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei Funzionari ad Elevata Qualificazioni. Le assunzioni sono il risultato di un iter amministrativo avviato con dall’Amministrazione Comunale, che all’inizio del 2024 ha partecipato alla manifestazione d’interesse nazionale, ottenendo il finanziamento per due profili di Specialista Tecnico.

I due ingegneri opereranno in settori strategici per la crescita del territorio, con un ruolo centrale nella progettazione europea e nella gestione dei programmi finanziati dai fondi FESR, FSE+ e JTF. Per il Comune si tratta di un investimento sostenibile, con il costo del loro impiego coperto dai fondi europei FESR fino al 2029, mentre dal 2030 saranno a carico dello Stato, senza gravare dunque sul bilancio comunale.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Salvatore Sardella, che ha voluto sottolineare l’importanza del risultato raggiunto:

«Sono lieto di comunicare che il Comune di Riesi potrà beneficiare dell’assunzione di due funzionari a tempo indeterminato. Si tratta di un passo fondamentale per rinforzare il personale e migliorare l’operatività dell’Ente. Queste nuove professionalità, fondamentali per affrontare le sfide della progettazione comunitaria, saranno un valore aggiunto per la nostra comunità. Un sentito ringraziamento va inoltre al dott. Giovanni Drogo, responsabile dell’Area Amministrativa, che ha curato iter di assunzione. Si ringraziano del lavoro svolto, anche la Rag. Concetta Sarto, Responsabile dell’Area economica, ed il Dipendente Stefano Calascibetta, Ufficio di gabinetto del Sindaco.»

L’arrivo delle nuove unità rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione della macchina comunale, un obiettivo fondamentale non solo per l’Amministrazione, ma per l’intera collettività, in linea con l’obiettivo di potenziare i servizi al cittadino e accrescere la capacità progettuale dell’Ente.