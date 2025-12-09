Polizia Postale: se arriva Sms che invita a contattare numeri che iniziano con 892 e 893 non bisogna chiamare; ecco cosa fare

Se si riceve un SMS che invita a contattare un numero che inizia con 892 – 893, con la scusa di informare su un’importante comunicazione che riguarda, non bisogna cedere alla curiosità di chiamare. Lo raccomanda la Polizia Postale. Queste numerazioni, cosiddette “a valore aggiunto”, sono utilizzate per la fornitura di servizi a pagamento di carattere sociale-informativo.

Il costo della chiamata è indipendente dalla localizzazione geografica del cliente e può prevedere un importo per la risposta e un prezzo al minuto. Richiamando il numero indicato nel messaggio si resterà in attesa di ricevere la comunicazione che ci riguarda e alla fine della telefonata verrà addebitato il costo del servizio.

Pertanto, il consiglio è di ricordare che i canali appartenenti a sistemi istituzionali come CUP, ASL e INPS non utilizzano numerazioni a pagamento. Se si riceve comunicazione da un mittente sconosciuto bisogna controllare con attenzione il contenuto del messaggio e non richiamare numerazioni sospette, verificando sulla Rete se ci sono feedback al riguardo.

Scoperta la truffa bisogna bloccare il numero per evitare di ricevere altri messaggi segnalandolo al sito ufficiale della Polizia Postale www.commissariatodips.it.