Per Nissa – Sambiase il grande tifo biancoscudato pronto a riempire il “Tomaselli”: ecco il prezzo dei biglietti

In vista della sfida di domenica 14 dicembre alle ore 15 tra Nissa e Sambiase, dopo l’importante vittoria di domenica scorsa ad Enna, la società Nissa è pronta per vivere una nuova esaltante domenica di campionato.

Per questa ragione ha lanciato la vendita dei biglietti: per la Tribuna “BLU” laterale il costo è di 15 euro + 1,50 di commissione (*ridotto 12 euro + 1,50 di commissione). La Curva Nord 10 + 1,00 euro di commissione (*ridotto in prelazione abbonati 5,00 euro + 1,00 di com).

Il settore ospiti invece costerà 10 + 1,00 euro di commissione, ridotto dai 13 ai 16 anni, Over 65 e donne. Ridotto studente per la “Curva Nord” a soli €.3,00 tramite biglietto nominativo ed acquistabile solo presso lo store, entro le ore 19, di sabato (13 dicembre). Occorrerà dimostrare di essere iscritto in un istituto scolastico e bisognerà compilare il form sottostante per ottenere il ridotto: https://forms.gle/aUB8p38u4BpNnKzDA

L’ingresso sarà gratuito per i bambini “Under 12” senza assegnazione di posto. Per acquistare il posto €. 4,00 in tribuna blu + 1,00 di commissione. Inoltre, in “Curva Nord” sarà possibile acquistare il biglietto ridotto solo presso lo store sito in via Don Minzoni, n. 205 e non la domenica al botteghino il cui costo sarà intero. Biglietto acquistabile anche online, al seguente indirizzo internet: Https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=604196&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fnissafc.